Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Nome da criptoBADGER

ClassificaçãoNo.791

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)37.25%

Fornecimento circulante20,090,583.7048176

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.9566%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico89.50387575,2021-02-09

Menor preço0.7534487788836807,2025-04-16

Blockchain públicaETH

