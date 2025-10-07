BABYBNB

Join the $BABYBNB community and watch your investment grow like a baby’s cuteness!

Nome da criptoBABYBNB

ClassificaçãoNo.3158

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante1,000,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00174604326764468,2025-10-07

Menor preço0.000065568178772865,2025-12-01

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoJoin the $BABYBNB community and watch your investment grow like a baby’s cuteness!

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.

ExchangeDEX+
Comprar criptoMercadosSpotFuturos500XGanheEventos
Mais
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.
Pesquisar
Favoritos
BABYBNB/USDT
BabyBnb
----
--
Máx 24h
--
Mín 24h
--
Volume em 24h (BABYBNB)
--
Montante em 24h (USDT)
--
Gráfico
Informações
Livro de ordens
Negociações no mercado
Livro de ordens
Negociações no mercado
Livro de ordens
Negociações no mercado
Negociações no mercado
Spot
Ordens abertas (0)
Histórico de ordens
Histórico de negociações
Posições em aberto (0)
A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.
BABYBNB/USDT
--
--
‎--
Máx 24h
--
Mín 24h
--
Volume em 24h (BABYBNB)
--
Montante em 24h (USDT)
--
Gráfico
Livro de ordens
Negociações no mercado
Informações
Ordens abertas (0)
Histórico de ordens
Histórico de negociações
Posições em aberto (0)
Loading...