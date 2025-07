AWARE

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

Nome da criptoAWARE

ClassificaçãoNo.2520

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante36,825,134

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.3682%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.08194072435007951,2025-01-22

Menor preço0.004813035134698013,2025-05-17

Blockchain públicaBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.