ATRS

Attarius Network is a platform designed to help Web2 developers, players, and NFT creators transition to Web3. It simplifies blockchain integration through comprehensive tools and features. Attarius Network accelerates blockchain integration, enabling 8X faster development while reducing costs and error risks.

Nome da criptoATRS

ClassificaçãoNo.4562

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo150,000,000

Fornecimento total150,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04292549132088565,2025-04-04

Menor preço0.000352972051176255,2025-03-06

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

