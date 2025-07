ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Nome da criptoARG

ClassificaçãoNo.1272

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)23.76%

Fornecimento circulante8,449,266

Fornecimento máximo20,000,000

Fornecimento total20,000,000

Taxa circulante0.4224%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico9.145308590529966,2022-11-18

Menor preço0.4221301026710237,2022-05-12

Blockchain públicaCHZ

