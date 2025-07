ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Nome da criptoANYONE

ClassificaçãoNo.444

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.58%

Fornecimento circulante97,499,965.5404165

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.9749%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.2902790570354257,2024-12-01

Menor preço0.22281469458291092,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

