ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Nome da criptoANLOG

ClassificaçãoNo.1686

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante1,857,089,402

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total9,057,971,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.004004532301968721,2025-02-16

Menor preço0.001099883471799137,2025-04-22

Blockchain públicaANLOG

