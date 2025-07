ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Nome da criptoABEL

ClassificaçãoNo.1217

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.09%

Fornecimento circulante103,483,648

Fornecimento máximo225,180,000

Fornecimento total124,063,501

Taxa circulante0.4595%

Data de emissão2022-04-17 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez1.1 USDT

Máximo histórico1.5703190389504647,2024-01-12

Menor preço0.03026414280417002,2024-11-12

Blockchain públicaABEL

