5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Nome da cripto5IRE

ClassificaçãoNo.1899

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante1,421,720,265.3173406

Fornecimento máximo1,500,000,000

Fornecimento total1,500,000,000

Taxa circulante0.9478%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5080177927965925,2023-12-05

Menor preço0.000913013531232859,2025-04-07

Blockchain públicaETH

