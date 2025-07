Acordo de serviço DEX+ MEXC

Introdução A) Este Acordo de Serviço DEX (“Acordo”) é um contrato entre você (“você”, “seu” ou “Usuário”) e a MEXC Global (“nós”, “nosso”, “nos” ou “MEXC”). Ele estabelece os termos e condições que regem o uso do Produto DEX da MEXC (doravante referido como “DEX”) e serviços de negociação relacionados através do site mexc.com ou qualquer um de nossos sites associados, interfaces de programação de aplicativos ou aplicativos móveis (coletivamente, a “Plataforma”). B) Os termos e condições deste Acordo são suplementares ao Acordo do Usuário, Política de Privacidade, Divulgação de Riscos ou qualquer outro acordo ou publicação relacionada aos produtos DEX da MEXC ou serviços de negociação relacionados, conforme publicado pela MEXC periodicamente (coletivamente, os “Documentos Legais”). Se houver divergência entre os termos deste Acordo e os Documentos Legais, os termos deste Acordo prevalecerão. Antes de utilizar nossos produtos DEX e serviços relacionados, você deve ler atentamente este Acordo e os Documentos Legais. C) Ao utilizar os produtos DEX da MEXC e os serviços de negociação relacionados (o “Serviço” ou “Serviços”), você será considerado como tendo lido, concordado e compreendido integralmente os termos e condições deste Acordo e os termos estabelecidos nos Documentos Legais (incluindo quaisquer revisões que possamos publicar periodicamente). Se você não concordar com quaisquer termos ou condições estabelecidos neste Acordo ou nos Documentos Legais, você é aconselhado a cessar imediatamente o uso dos Serviços. Ao continuar a utilizar os Serviços, você será considerado como tendo concordado incondicionalmente com os termos e condições estabelecidos neste Acordo e nos Documentos Legais em sua totalidade. D) Por favor, note que certos usuários residentes em jurisdições específicas podem não ter acesso ao Serviço, incluindo, mas não se limitando a, Coreia do Norte, Cuba, Sudão, Síria, Irã, China Continental, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, regiões da Ucrânia controladas pela Rússia (atualmente incluindo as regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk), Sevastopol e Canadá (coletivamente referidos como ‘Países Proibidos’). A lista acima não é exaustiva e pode ser alterada unilateralmente pela MEXC sem aviso prévio.

Produtos e serviços DEX+ MEXC A) Os Serviços consistem em agregadores que permitem a troca de determinados Ativos Digitais através de diversas redes blockchain (“Blockchains de Terceiros”). Quando a execução dos Serviços ocorre, a MEXC atua como uma plataforma de exibição de informações e como um agente que insere uma ordem de compra ou venda (uma "Ordem") mediante instrução devida por você. No entanto, a MEXC não garante a conclusão dessas ordens, nem garante que qualquer dessas ordens será realizada dentro do prazo. B) As carteiras digitais podem ter várias características descentralizadas da tecnologia blockchain. Essas serviços descentralizados são diferentes das instituições financeiras bancárias. Você entende e aceita que MEXC não é responsável pelo armazenamento de sua Chave Privada e Frase Semente. Sua Chave Privada e Frase Mnemônica foram confiadas a um provedor de serviços terceirizado devidamente autorizado. Você ainda concorda e entende que é sua única responsabilidade manter a confidencialidade e segurança de sua conta MEXC e senha e você é responsável por todas as atividades realizadas em sua conta MEXC (incluindo, mas não se limitando a, divulgação de informações, publicação de informações, cliques online para consentimento ou envio de vários acordos de regras, renovação online de acordos ou compra de serviços, etc.). Você assume total responsabilidade por todas as ações e declarações feitas utilizando suas contas e senhas. C) Você pode vincular sua carteira digital pessoal para utilizar os serviços da DEX+ da MEXC. Nesses casos, a chave privada e a frase mnemônica são criadas e armazenadas exclusivamente sob sua responsabilidade. Nem a MEXC, nem quaisquer prestadores de serviços terceirizados autorizados têm acesso à sua carteira. Você é o único responsável por todas as transações realizadas com sua carteira, independentemente de aprovação ou autorização. Você assume total responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes disso. D) Os Ativos Digitais que aparecem nas listagens em destaque de nossos Serviços são determinados por vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, sua classificação em plataformas de análise de dados de Ativos Digitais reconhecidas pela indústria, como coingecko.com, o desempenho do Ativo Digital nos Serviços e nossas políticas sobre listagens em destaque. Você entende e aceita que não endossamos nem promovemos qualquer Ativo Digital por meio das listagens em destaque. Reservamo-nos o direito de adicionar, alterar, atualizar ou remover qualquer Ativo Digital de qualquer listagem em destaque ou dos Serviços, a nosso exclusivo critério. E) Você concorda que utilizará os Serviços apenas para fins legítimos e que não usará os Serviços como meio para descumprimento das Leis Aplicáveis. Você também concorda em cumprir este Acordo, os Termos de Serviço, todas as regras, termos e quaisquer outros avisos ou acordos relevantes publicados e atualizados pela MEXC periodicamente, incluindo anúncios, instruções processuais, divulgações de risco e outras regras e termos. F) Você concorda e aceita que o Serviço é uma versão inicial do produto e ainda não foi totalmente auditado. Não somos responsáveis por quaisquer perdas que você possa sofrer, nem temos qualquer obrigação de compensar ou indenizar a perda de Ativos Digitais decorrente do uso de tais produtos ou serviços em fase de protótipo.

Taxas e encargos A) Taxas de gas. Durante o seu acesso e uso dos Serviços, você pode incorrer em diversas taxas de gas. As taxas de gas geradas em qualquer Blockchain de Terceiros no âmbito dos Serviços serão de sua responsabilidade. B) Taxas de Protocolo de Terceiros. Podem existir outras taxas de protocolo de terceiros associadas ao seu acesso e uso dos Serviços, incluindo, mas não se limitando a, taxas relacionadas à transferência de Ativos Digitais. Você é exclusivamente responsável por todas e quaisquer taxas de protocolo de terceiros que possam surgir. C) Taxas de Serviço. Por favor, note que a MEXC atualmente não cobra nenhuma taxa ("Taxas de Serviço"), mas reservamo-nos o direito de cobrar Taxas de Serviço no futuro. Podemos cobrar certas Taxas de Serviço pela prestação dos Serviços a você. As Taxas de Serviço podem ser calculadas como uma percentagem do valor da sua transação realizada por meio dos Serviços. Dedicaremos as Taxas de Serviço aplicáveis diretamente do valor da sua transação como pagamento pelo uso dos Serviços. Qualquer tabela de Taxas de Serviço será publicada periodicamente em nossa plataforma, e a MEXC reserva-se o direito de atualizar essa tabela de taxas, caso exista, a seu exclusivo critério.

Isenção de responsabilidade de risco A) Os Serviços permitem a negociação de instrumentos financeiros altamente complexos e voláteis, e essa negociação pode expô-lo a diversos riscos, incluindo, sem limitação, riscos de segurança cibernética e risco de perdas. Recomendamos que você se informe sobre os riscos envolvidos. Ao utilizar os Serviços, considera-se que você tomou conhecimento dos riscos envolvidos. B) Você entende e concorda que, ao resgatar ou acessar seus Ativos Digitais, o tempo real para que você receba os Ativos Digitais em sua carteira digital pode variar, e os Ativos Digitais recebidos e exibidos em sua carteira digital serão considerados finais. A MEXC não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do exposto acima. C) Você concorda que deverá arcar com todas e quaisquer perdas resultantes de sua própria falha ou erro, incluindo, mas não se limitando a: não seguir corretamente as instruções de transação, não realizar transações em tempo hábil por meio de nossos Serviços, esquecer ou divulgar configurações de segurança da conta, senhas comprometidas, invasão ou ataque ao seu computador por terceiros e/ou inserção de endereço incorreto ao transferir ou receber Ativos Digitais. D) Ao utilizar o Serviço por meio da vinculação de uma carteira que não seja controlada pela MEXC ou por seus prestadores de serviços terceirizados autorizados, você reconhece e concorda que assumirá todas as consequências e responsabilidades decorrentes de quaisquer transações originadas ou vinculadas a essa carteira. Nem a MEXC, nem seus prestadores de serviços terceirizados autorizados serão responsáveis por quaisquer perdas, danos ou transações não autorizadas resultantes dessa utilização. E) Você entende e concorda que, ao utilizar os Serviços, poderá acessar e utilizar Blockchains de Terceiros. A MEXC não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do seu uso ou acesso a Blockchains de Terceiros. A MEXC não será responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de vulnerabilidades contratuais, ataques hackers, suspensão, descontinuação ou encerramento de negócios, falência, suspensão anormal ou cessação das operações de Blockchains de Terceiros, ou outros riscos potenciais. Além disso, você concorda em assumir todas e quaisquer perdas que possa sofrer como resultado dos riscos mencionados acima. Caso você sofra quaisquer perdas devido a esses riscos, você entende e concorda que quaisquer Ativos Digitais armazenados em sua carteira digital poderão ser permanentemente perdidos. F) O Serviço também pode conter links ou funcionalidades para acessar ou utilizar sites de terceiros (“sites de terceiros”) e aplicativos de terceiros (“aplicativos de terceiros”), ou ainda exibir, incluir ou disponibilizar conteúdo, dados, informações, serviços, aplicativos ou materiais de terceiros (“materiais de terceiros”). A inclusão de quaisquer links para sites de terceiros nos Serviços não significa que a MEXC endossa quaisquer produtos, serviços, informações ou isenções de responsabilidade fornecidos por esses sites, e a MEXC não garante a precisão das informações ali contidas. Ao clicar em um link ou acessar/utilizar um site de terceiros ou aplicativo de terceiros — mesmo que não haja aviso de que você saiu dos Serviços da MEXC — você estará sujeito aos termos e condições (incluindo políticas de privacidade) do outro site ou destino. Tais sites, aplicativos e materiais de terceiros não estão sob o controle da MEXC e podem ser aplicações “abertas”, sem recursos legais disponíveis. A MEXC não será responsável por sites, aplicativos ou materiais de terceiros. A MEXC fornece links para sites e aplicativos de terceiros apenas como conveniência, e não revisa, aprova, monitora, endossa ou faz qualquer declaração sobre tais sites, aplicativos ou seus produtos ou serviços. Você utiliza todos os links para sites, aplicativos ou materiais de terceiros por sua conta e risco. A MEXC não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso desses produtos ou serviços. A MEXC e cada site ou aplicativo de terceiros são entidades jurídicas independentes, e este Acordo não estabelece qualquer relação de parceria, cooperação ou associação entre as partes. A MEXC e cada site ou aplicativo de terceiros serão responsáveis apenas por seus próprios contratos e por resolver disputas com base em seus respectivos acordos. G) Mau Funcionamento da Blockchain de Terceiros. Você entende e concorda que, se a MEXC ou qualquer Blockchain de Terceiros não puder funcionar corretamente ou se os Serviços forem interrompidos devido às seguintes condições, e você não puder utilizar os Serviços, emitir comandos ou realizar operações ou transações relacionadas, incluindo, sem limitação, falha, atraso, interrupção, falta de resposta do sistema, resposta atrasada do sistema ou qualquer outra circunstância anormal e/ou inesperada, a MEXC não será responsável por quaisquer perdas. Essas circunstâncias incluem, mas não se limitam a: A(s) blockchain(s) de terceiros suspende(m), descontinua(m) e/ou encerra(m) seus negócios, fecha(m) e/ou suspende(m) ou termina(m) anormalmente os Serviços;

Suspensão do serviço devido a manutenção anunciada pela MEXC ou pela Blockchain de Terceiros;

Falha do sistema na transmissão de dados;

Evento(s) de Força Maior que levem à suspensão da Blockchain de terceiros;

Interrupção ou atraso no serviço de Blockchain de Terceiros decorrente de ataques de hackers, vírus de computador, ajustes técnicos ou falhas, atualizações de site, problemas bancários, fechamentos temporários devido a regulamentos legais ou governamentais, entre outros;

Interrupção ou atraso no serviço de Blockchain de Terceiros causado por dano, defeito ou falha no desempenho normal de seu sistema computacional;

Perdas decorrentes de problemas técnicos que não podem ser previstos ou solucionados pela tecnologia existente na indústria;

Perdas que você ou terceiros possam sofrer decorrentes de falha ou atraso de terceiros;

Perdas que você ou terceiros possam sofrer decorrentes de mudanças em leis, regulamentos e/ou ordens governamentais;

Perdas que você ou terceiros possam sofrer decorrentes de eventos de Força Maior causados por circunstâncias objetivas imprevisíveis, inevitáveis e/ou insolúveis. Você entende e concorda que os motivos mencionados acima podem levar a transações anormais, flutuações de preços, flutuações de mercado, interrupções de mercado e outras possíveis circunstâncias anormais. Você também reconhece que a declaração de divulgação de riscos contida neste documento não é e não pode ser abrangente ou exaustiva. A MEXC pode recusar-se a executar seus comandos com base nas circunstâncias reais. Além disso, você entende e concorda que a MEXC não será responsável por quaisquer perdas decorrentes ou relacionadas a qualquer uma das circunstâncias mencionadas acima. Lembrete especial: Ao utilizar nossos Serviços, você será considerado como tendo concordado em gerenciar por conta própria os riscos potenciais, avaliar o valor e os riscos do investimento em Ativos Digitais e assumir os possíveis riscos financeiros de perder todos os seus investimentos. Você será considerado como tendo concordado em levar em consideração sua própria situação financeira e capacidade de tolerância ao risco antes de realizar qualquer negociação com margem, e você reconhece claramente os riscos do investimento em Ativos Digitais. Você entende que pode obter lucros ou sofrer perdas ao realizar negociação com margem em Ativos Digitais. O Aviso de Risco contido neste Acordo não lista todos os riscos envolvidos na negociação com margem de Ativos Digitais. Você é, portanto, aconselhado a ter uma compreensão clara sobre isso e a ser lembrado de que esse investimento pode envolver altos riscos, sendo recomendável uma abordagem prudente ao investir.

Sem aconselhamento financeiro A) Você reconhece que o uso dos nossos Serviços em nossa Plataforma é uma conduta inteiramente voluntária de sua parte, baseada em sua própria situação econômica e no seu conhecimento dos riscos envolvidos, os quais não estão relacionados a nós ou a qualquer terceiro de nenhuma forma. B) Todas as transações realizadas com você serão conduzidas em uma base de “apenas execução”, “sem aconselhamento” e “como está”. Você deve confiar no seu próprio julgamento independente para seus investimentos e não tem o direito de solicitar que forneçamos qualquer aconselhamento de investimento relacionado a qualquer transação. A MEXC não fornece, nem tem a obrigação de fornecer, qualquer aconselhamento de investimento.

Responsabilidade limitada A) A MEXC não garante o desempenho do Serviço, e você é responsável por conduzir sua própria diligência ao utilizar nossos Serviços. Você reconhece e concorda que qualquer perda ou responsabilidade decorrente dos riscos envolvidos no uso dos Serviços será exclusivamente sua, e a MEXC não assumirá qualquer responsabilidade nesse sentido. Você reconhece que pode incorrer em perdas ao realizar negociações em DEX e concorda em arcar integralmente com todas essas perdas. B) Você reconhece e concorda que é responsável por todas as responsabilidades, perdas/custos de qualquer tipo ou natureza que possam ser incorridos por nós como resultado de qualquer falha da sua parte em cumprir qualquer uma das suas obrigações, bem como em conexão com a MEXC agindo de acordo com as suas ordens ou da forma permitida por este Contrato, o Contrato de Usuário e quaisquer outras regras ou acordo relativo ao uso dos nossos Serviços que possamos publicar de tempos em tempos. C) Concorda e reconhece que não teremos nenhuma responsabilidade perante você em relação a qualquer perda, custos/despesas que sofra como resultado de qualquer incapacidade da sua parte de realizar uma transação ou qualquer causa além do nosso controle razoável e cujo efeito esteja além do nosso controle razoável a evitar. D) Você entende e concorda que a responsabilidade agregada da MEXC não excederá as Taxas de Serviço que a MEXC recebeu de você.