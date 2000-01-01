MasterCard MEXC
Solicite um cartão MasterCard MEXC e recarregue com o seu saldo cripto
1
Consumo global
Utilize para as suas compras virtuais em todo o mundo
Recarregue com o seu saldo cripto a qualquer momento
Criar um cartão em apenas 3 etapas
Solicitar online
Para solicitar MasterCard online através do site MEXC, é necessário concluir o KYC avançado fornecendo o passaporte e foto pessoal.
Ativar online
Após a aprovação da solicitação, é possível ativar o seu cartão MasterCard MEXC online e recarregar o cartão através da sua conta MEXC.
Cartão pronto
O seu cartão MasterCard MEXC está ativado agora. É possível utilizar seu cartão MasterCard MEXC para consumo.
Vantagens
Simples
Solicite online, sem necessidade de agendamento.
O cartão virtual pode ser usado imediatamente.
Mais seguro
O 3D Secure (3DS) garante a segurança das suas transações.
Receba alertas em tempo real no seu smartphone para cada transação e conheça sempre o seu fluxo de fundos.
Mais conveniente
Este cartão suporta compras online em todo o mundo através da rede MasterCard.