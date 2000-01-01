Benefícios
Recompensas mensais garantidas
Mantenha-se ativo, publique anúncios e forneça liquidez a preços competitivos. Receba pagamentos fixos em USDT todos os meses com base no seu desempenho.
Visibilidade melhorada
Obtenha colocação prioritária no mercado P2P para aumentar o fluxo de ordens e aumentar sua exposição comercial.
Suporte de conta dedicado
Acesse diretamente um representante regional da MEXC para integração, resolução de disputas e atendimento personalizado.
Como ganhar renda
Mantenha-se ativo, mantenha seus anúncios competitivos e mantenha um desempenho consistente para desbloquear pagamentos mais altos.
Aumente a atividade
Fique on-line de forma consistente para aumentar o alcance e o engajamento do anúncio.
Aumente a competitividade dos anúncios
Ofereça melhores preços para atrair mais compradores e impulsionar negociações.
Aumente a taxa de conclusão
Mantenha tempos de resposta rápidos e um bom serviço para ganhar a confiança do usuário.
Quanto mais você contribui, mais você ganha.
Você pode ganhar até 1000 USDT por mês, e o valor final da recompensa varia de acordo com o mercado e pode estar sujeito a análise.
Quem pode candidatar-se?
Um trader P2P ativo procurando ganhar recompensas mensais estáveis postando anúncios regularmente
Um comerciante em outra exchange buscando melhor visibilidade e incentivos
Um comerciante individual pronto para passar de taker a maker e começar a ganhar com a atividade de anúncios
Um parceiro de crescimento de mercado ajudando usuários a integrar e trazendo volume orgânico ao nosso ecossistema P2P
Pronto para começar a ganhar com a MEXC?
Como funciona?
1
Enviar candidatura
Preencha o formulário de inscrição e anexe o comprovante de atividade do comerciante de outra plataforma, incluindo o volume de negociação recente. Isso nos ajuda a avaliar sua experiência e confiabilidade.
Solicitar
2
Análise da candidatura
Nossa equipe analisa os envios semanalmente. Devido aos limites do programa, apenas um número seleto de comerciantes é aceito para cada mercado para manter a sustentabilidade da recompensa.
3
Aceitar e embarcar
As candidaturas são analisadas semanalmente. Para manter a integridade do programa, a participação é limitada a um número selecionado de comerciantes por região.
4
Comece a ganhar
Comece a postar anúncios de venda regularmente a preços competitivos para permanecer qualificado e receber suas recompensas mensais de liquidez.
Explore o Programa de Parceiros de Liquidez da MEXC
Se você quiser saber mais informações, entre em contato diretamente com o representante dedicado da MEXC.