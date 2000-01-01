Compra rápida
Montante
Você recebe
USDT
Preço de referência:
Cartão bancário:
Adicionar cartão
Vincule um cartão de débito/crédito antes de efetuar o pagamento.
Entendi
Ok
Você está acessando os Serviços Fiat operados por Oceanblue Fintech UAB. Ao clicar em "Comprar agora", você confirma que leu e concorda com os Termos de Condições e a Política de privacidade da Oceanblue Fintech UAB.
Como funciona?
  • Conclua KYC avançado e a verificação adicional
    Você precisa concluir as verificações acima para usar serviços de cartão de débito/crédito
    KYC
  • Vincule o cartão
    Ao utilizar os serviços de cartão de crédito/débito, é necessário vincular primeiro o seu cartão bancário antes de realizar as transações
    Vincular agora
  • Realize uma ordem
    Obtenha as cotações do sistema e siga o processo de negociação para fazer uma transação
  • Transação concluída
    Parabéns pela sua transação bem-sucedida. Agora você pode negociar no mercado de futuros!
    Futuros
FAQ
Limite de saque T+N
Saiba mais
Se tiver alguma questão, por favor envie um Ticket OTC para consultas.