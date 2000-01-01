Publicar
Tipo e Token
Tipo
Token
Negociar Fiat

Verifique se você atende aos requisitos para publicar anúncios de compras.Verifique agoraVer o motivo

Preço e quantidade da transação
Tipo de preço

Preço flutuante = Preço de mercado × Taxa flutuante
Fonte dos dados de preço de mercado: --
Preço do anúncio
Preço de Referência de Mercado
Preço de referência MEXC
Quantidade e formas de pagamento
Quantidade de anúncios
Saldo Fiat: 0.0Transferir
Limite de transação única
--
Máx--
Formas de pagamento
Você pode adicionar até 10 métodos de pagamento.
Adicionar
Limite de tempo de pagamento
15 minutos
O comprador é obrigado a fazer a transferência dentro do prazo de pagamento e clicar em [Transferência Concluída, Notificar o Vendedor] uma vez concluída.
Se o limite de tempo for excedido, a transação será cancelada. Você pode ajustar o limite de tempo para cada método de pagamento.
Resposta Automática
Termos do anunciante
Conduta proibida: Cobrar taxas adicionais ou compartilhar sites externos ou plataformas de mensagens é estritamente proibido. Qualquer violação poderá resultar em restrições à conta.
Requisitos para a Negociação
Muitos requisitos para negociação limitarão o alcance do seu anúncio.
KYC avançado concluído
Cadastrado há mais de
dias
Verificação de celular necessária
Mais de
negociações spot concluídas
Mais de
negociações P2P concluídas
Menos de
negociações P2P concluídas
Um único usuário pode fazer até
ordem neste anúncio
Anúncio privado
Zona Verificada
Pré-visualização
