Tarefas de compras P2P

3
USDT

Conclua sua primeira compra P2P

Siga o tutorial e conclua sua primeira compra P2P de qualquer valor para receber um bônus de 3 USDT em Futuros.

8
USDT

Acumule 100 USDT em compras P2P

Acumule um mínimo de 100 USDT em compras P2P dentro de 7 dias após sua primeira compra para receber um bônus de 8 USDT em Futuros.

Tarefas de negociação

1
USDT

Conclua sua primeira negociação Spot

Conclua uma negociação Spot de qualquer valor para receber um bônus de 1 USDT em Futuros.

3
USDT

Conclua a primeira negociação de Futuros

Conclua uma negociação de Futuros de qualquer valor para receber um bônus de 3 USDT em Futuros.

Mais tarefas empolgantes

5
USDT

Convide amigos e ganhem recompensas juntos

Convide amigos para se cadastrar na MEXC. Se seu amigo acumular 100 USDT em compras P2P dentro de 7 dias após o cadastro, tanto você quanto seu amigo receberão um bônus de 5 USDT em Futuros.

10,000
USDT

[Exclusivo para Novos Usuários] Ganhe parte de 10,000 USDT

Novos usuários têm a chance de ganhar parte de um pool de recompensas de 10,000 USDT para iniciar sua jornada de negociação.

Regras do evento

  1. Os participantes devem concluir a tarefa clicando no botão azul para cada tarefa. Os usuários podem concluir a tarefa a qualquer momento durante o período do evento para ganhar recompensas. Qualquer outro método de conclusão será considerado inválido.
  2. Apenas negociações realizadas em RUB, VND, UAH, INR e MYR são elegíveis para este evento.
  3. As recompensas serão distribuídas semanalmente, dentro de 14 dias após a conclusão da tarefa. Os usuários podem verificar seus bônus iniciando sessão e acessando [Carteiras] - [Futuros] no site ou no aplicativo.
  4. Os participantes devem concluir pelo menos uma [Tarefa de negociação] para serem elegíveis para a recompensa da [Tarefa de compra de cripto P2P].
  5. Os bônus podem ser usados apenas para negociações de Futuros. Embora os lucros obtidos em negociações com o bônus possam ser sacados, o próprio bônus não é sacável.
  6. O bônus pode ser usado como margem para negociação e também para compensar taxas de negociação, taxas de financiamento ou perdas em negociações.
  7. O bônus é válido por um máximo de 30 dias. Qualquer bônus não utilizado será automaticamente revogado após a expiração. Esteja ciente do risco potencial de liquidação associado a isso.
  8. Todos os usuários participantes devem cumprir rigorosamente os Termos de Serviço da MEXC. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante envolvido em atividades desonestas ou abusivas durante o evento, incluindo criação em massa de contas, autonegociação ou quaisquer outras atividades relacionadas a propósitos ilegais, fraudulentos ou prejudiciais.
  9. A MEXC reserva-se o direito de interpretar os termos e condições, bem como de modificar ou cancelar o evento a qualquer momento, sem aviso prévio.