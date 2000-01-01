Regras do evento

1 . Este evento está disponível apenas para usuários que concluíram a verificação KYC. Você pode verificar o seu status aqui

2 . A elegibilidade será verificada após o término do evento. Os usuários que não atenderem aos requisitos de localização não se qualificarão para recompensas.

3 . Apenas depósitos feitos com cartões bancários ou cartões de crédito são elegíveis para o evento.

4 . A MEXC analisará rigorosamente todos os usuários. Qualquer uso de métodos técnicos, como scripts, bots, ações repetidas ou automação para cadastro ou atividade de conta, resultará em desqualificação imediata. Esta regra se aplica mesmo que métodos impróprios sejam usados apenas em estágios específicos de inscrição ou participação. Além disso, os usuários envolvidos em atividades enganosas de SEO, especialmente com palavras-chave como "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ou "MEXC OTC", também serão desqualificados do evento.

5 . Essas regras entrarão em vigor em . A MEXC reserva-se o direito de analisar os termos do evento e tomar as medidas necessárias, incluindo ações contra os usuários e seus ativos, em casos de comportamento malicioso ou uso indevido da plataforma.

6 . As recompensas serão distribuídas dentro de 7 dias úteis após o término de cada ciclo de evento e alocadas de acordo com as classificações finais.

7 . Todos os participantes devem cumprir rigorosamente os Termos de Serviço da MEXC. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar qualquer usuário envolvido em comportamento fraudulento ou abusivo durante o evento, incluindo o cadastro de várias contas ou quaisquer outras atividades relacionadas a fins ilegais ou fraudulentos.

8 . A MEXC retém os direitos de interpretação final destes termos. Observe que estes termos podem ser revistos ou o evento pode ser cancelado sem aviso prévio. Mantenha-se informado verificando regularmente as atualizações destes termos e os detalhes do evento.