Szczegóły snapshotów
- Moje aktualne nagrodyMoje aktualne nagrody-- TBA
- Moje szacowane nagrodyMoje szacowane nagrody-- TBA
- Moja zadeklarowana IlośćMoja zadeklarowana Ilość-- MX
- Moje ważna ilość zadeklarowanych tokenówMoje ważna ilość zadeklarowanych tokenów-- MX
Wydarzenie zakończone
Zakończono rozliczenie. W przypadku pomyślnego udziału w wydarzeniu, przejdź do strony Historii Nagród, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych nagród oraz odwiedź konto spot, aby potwierdzić czy otrzymano tokeny z airdropu!
MX Poziom Mechanizm
|Poziom wydarzenia
|Warunki aktualizacji poziomu
|Współczynnik zadeklarowanych tokenów
|V1
|5 ≤ Posiadane MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Zaproś 1 prawidłowo zaproszonego
|1.5
|V3
|Zaproś 2 prawidłowo zaproszonych
|1.55
|V4
|Zaproś 3 prawidłowo zaproszonych
|1.6
|V5
|Zaproś 4 prawidłowo zaproszonych
|1.65
|V6
|Zaproś 5 prawidłowo zaproszonych
|1.7
|V7
|Zaproś 6 prawidłowo zaproszonych
|1.75
Opis reguły
Im więcej tokenów MX zadeklarujesz w wydarzeniu i im więcej ważnych zaproszeń przyjmą zaproszeni przez Ciebie użytkownicy, tym wyższy będzie Twój współczynnik zaangażowania i tym większy udział w nagrodach otrzymasz.
Przykład: Załóżmy, że w wydarzeniu biorą udział dwaj uczestnicy, A i B.
A deklaruje 2,999 MX bez prawidłowych zaproszonych, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.
B deklaruje 3,000 MX i ma 2 ważnych zaproszeń, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.55.
Obliczanie nagrody A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Obliczanie nagrody B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Całkowita liczba tokenów
1,000,000,000 TBA
Typ tokena
BASE
Łączna liczba airdropów
26,315,790 TBA
Liczba głosów
5 MX - 100,000 MX
2. Cena projektu, na który zagłosowano, może podlegać znacznym wahaniom ze względu na warunki rynkowe lub inne podobne przyczyny.
3. Możesz nie być w stanie wypłacić całej lub części swojego udziału w projekcie należne z powodu technologii leżącej u podstaw projektu lub powodów związanych z platformą MEXC.
4. Jeśli jeden użytkownik łącznie zainwestuje więcej niż 100,000 MX na wielu kontach, powiązane konta mogą uruchomić mechanizmy kontroli ryzyka platformy. Zachowaj ostrożność.