True Base Army (TBA)
Całkowita pula nagród
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Zadeklarowano łącznie
-- MX
Całkowita zadeklarowana ilość
-- MX
  • Możliwość deklarowania MX rozpoczyna się

    2025-07-14 13:00

  • Możliwość deklarowania MX kończy się

    2025-07-15 12:50
  • Tokeny Airdrop
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Listing
    2025-07-15 15:00
1. MX Kryteria deklaracji
Szczegóły snapshotów

Do 2025-10-09 09:04
Moja ważna całkowita ilość
0 MX
Mój szacowany współczynnik zadeklarowanych tokenów--
2. MX Szczegóły deklaracji
2. MX Szczegóły deklaracji
    -- TBA
    -- TBA
    -- MX
    -- MX

Wydarzenie zakończone

Zakończono rozliczenie. W przypadku pomyślnego udziału w wydarzeniu, przejdź do strony Historii Nagród, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych nagród oraz odwiedź konto spot, aby potwierdzić czy otrzymano tokeny z airdropu!

Projektu nie można obecnie umieścić na liście zaplanowanych wydarzeń ze względu na problemy związane ze stroną projektu. Śledź ogłoszenia MEXC w celu uzyskania najnowszych informacji na temat postępów projektu.

MX Poziom Mechanizm

Poziom wydarzeniaWarunki aktualizacji poziomuWspółczynnik zadeklarowanych tokenów
V15Posiadane MX100,0001
V2Zaproś 1 prawidłowo zaproszonego1.5
V3Zaproś 2 prawidłowo zaproszonych1.55
V4Zaproś 3 prawidłowo zaproszonych1.6
V5Zaproś 4 prawidłowo zaproszonych1.65
V6Zaproś 5 prawidłowo zaproszonych1.7
V7Zaproś 6 prawidłowo zaproszonych1.75

Opis reguły

Im więcej tokenów MX zadeklarujesz w wydarzeniu i im więcej ważnych zaproszeń przyjmą zaproszeni przez Ciebie użytkownicy, tym wyższy będzie Twój współczynnik zaangażowania i tym większy udział w nagrodach otrzymasz.

Przykład: Załóżmy, że w wydarzeniu biorą udział dwaj uczestnicy, A i B.

A deklaruje 2,999 MX bez prawidłowych zaproszonych, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.

B deklaruje 3,000 MX i ma 2 ważnych zaproszeń, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.55.

Obliczanie nagrody A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Obliczanie nagrody B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Informacje o projekcie
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Szczegóły projektu

Całkowita liczba tokenów

1,000,000,000 TBA

Typ tokena

BASE

Łączna liczba airdropów

26,315,790 TBA

Adres kontraktu

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Liczba głosów

5 MX - 100,000 MX

Zasady wydarzenia
1. Gdy użytkownicy spełnią kryteria uczestnictwa w wydarzeniu, mogą zobowiązać się MX, aby wygrać darmowe airdropy.
2. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu Kickstarter należy wykonać minimum jedną transakcję na rynku futures (bez ograniczeń co do pary lub kwoty).
3. System wykona odczyt liczby ważnych zaproszonych użytkowników (ważne przez 30 dni) i zaktualizuje poziom następnego dnia. Sprawdź mnożnik poziomu konta na stronie wydarzenia.
Mechanizm zobowiązań
Użytkownicy mogą zadeklarować na podstawie swojej maksymalnej ilości do zadeklarowania. Pomyślnie zadeklarowane tokeny zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie do obliczenia nagrody i żadne MX nie zostanie zamrożone.
Nagrody Airdrop
Nagroda z airdropu = Aktualna prawidłowa zadeklarowana ilość użytkownika / Prawidłowa zadeklarowana ilość wszystkich użytkowników * Całkowita pula nagród. Nagrody zostaną przesłane na konto spot użytkownika po zakończeniu wydarzenia.
Przypomnienie o ryzyku
1. Mogą występować wady w niektórych projektach w zakresie technologii, operacji i innych aspektów. Udział wymaga ostrożności i pełnego zrozumienia projektu.
2. Cena projektu, na który zagłosowano, może podlegać znacznym wahaniom ze względu na warunki rynkowe lub inne podobne przyczyny.
3. Możesz nie być w stanie wypłacić całej lub części swojego udziału w projekcie należne z powodu technologii leżącej u podstaw projektu lub powodów związanych z platformą MEXC.
4. Jeśli jeden użytkownik łącznie zainwestuje więcej niż 100,000 MX na wielu kontach, powiązane konta mogą uruchomić mechanizmy kontroli ryzyka platformy. Zachowaj ostrożność.