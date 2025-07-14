Opis reguły

Im więcej tokenów MX zadeklarujesz w wydarzeniu i im więcej ważnych zaproszeń przyjmą zaproszeni przez Ciebie użytkownicy, tym wyższy będzie Twój współczynnik zaangażowania i tym większy udział w nagrodach otrzymasz.

Przykład: Załóżmy, że w wydarzeniu biorą udział dwaj uczestnicy, A i B.

A deklaruje 2,999 MX bez prawidłowych zaproszonych, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.

B deklaruje 3,000 MX i ma 2 ważnych zaproszeń, więc współczynnik zaangażowania wynosi 1.55.

Obliczanie nagrody A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Obliczanie nagrody B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)