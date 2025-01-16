Syntetyczny dolar Etheny, USDe, ma na celu zapewnienie odpornego na cenzurę, skalowalnego i stabilnego rozwiązania natywnego dla kryptowalut. W przeciwieństwie do tradycyjnych stablecoinów, które opierają się na rezerwach walut fiat, USDe utrzymuje miękki peg do USD poprzez mechanizm hedgingu delta na rynkach instrumentów pochodnych. USDe posiada pełne zabezpieczenie w blockchainie, z zachowaniem całkowitej przejrzystości i może być swobodnie wykorzystywany w całym ekosystemie DeFi.