Zarabiaj USDE na MEXC

Przechowuj USDE i zarabiaj codziennie
do 5% APR!

Obecny stan posiadania
--
Naliczone odsetki
--
Zalety

Wysokie zwroty

Zarabiaj do 5% APR—jedne z najwyższych oprocentowań dostępnych dla stablecoinów

Proste w obsłudze

Wystarczy przechowywać USDE i zacząć zarabiać dzienne odsetki

Bezpieczne i elastyczne

Nie wymaga stakowania ani blokowania środków. Twoje środki będą dostępne przez cały czas.

Zarabiaj odsetki, trzymając USDE w zaledwie 3 krokach

1

Załóż konto MEXC

Zarejestruj się na oficjalnej stronie lub w aplikacji mobilnej MEXC i ukończ weryfikację KYC.

2

Kup lub wpłać USDE

Skorzystaj z najniższych opłat na rynku podczas handlu spot na MEXC

3

Zarabiaj USDE

Trzymaj USDE i otrzymuj odsetki codziennie.

Czym jest Ethena USDe (USDE)？

Syntetyczny dolar Etheny, USDe, ma na celu zapewnienie odpornego na cenzurę, skalowalnego i stabilnego rozwiązania natywnego dla kryptowalut. W przeciwieństwie do tradycyjnych stablecoinów, które opierają się na rezerwach walut fiat, USDe utrzymuje miękki peg do USD poprzez mechanizm hedgingu delta na rynkach instrumentów pochodnych. USDe posiada pełne zabezpieczenie w blockchainie, z zachowaniem całkowitej przejrzystości i może być swobodnie wykorzystywany w całym ekosystemie DeFi.

Zasady wydarzenia

Wymagania dotyczące uczestnictwa

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, użytkownicy muszą posiadać co najmniej 0.1 USDE na koncie spot. Nie wymaga się ręcznego rejestrowania, stakowania ani blokowania.

Obliczanie odsetek
  1. 1. W okresie elastycznego stakowania zarobki będą obliczane na podstawie minimalnego salda USDE na koncie spot, według dziennych zrzutów i wartości APR.
  2. 2. Dzienna stopa procentowa będzie dynamicznie dostosowywana na podstawie oprocentowania on-chain oraz całkowitych zasobów wszystkich użytkowników platformy, z maksymalnym limitem 5% APR.
  3. 3. Aktualna stopa oprocentowania jest wyświetlana na stronie zlecenia – w sekcji szczegółów oprocentowania Elastycznych oszczędności.
Wypłata odsetek

Odsetki będą naliczane począwszy od dnia, w którym minimalny stan konta spot użytkownika osiągnie 0.1 USDE (T). Odsetki zaczną naliczać się od T+1. Pierwsza wypłata odsetek nastąpi następnego dnia (T+2), a kolejne będą codziennie naliczane na konto spot użytkownika, o ile spełnione zostaną warunki kwalifikacyjne.

Kwalifikowalność użytkownika
  1. 1. Należy wykonać podstawową weryfikację KYC.
  2. 2. Subkonta nie kwalifikują się do uczestnictwa.
  3. 3. Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu MEXC. MEXC zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkowników zaangażowanych w złośliwe lub nieuczciwe działania.
  4. 4. MEXC zachowuje prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem Obsługi Klienta.