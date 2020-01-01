Poznaj tokenomikę Zyberswap (ZYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zyberswap (ZYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Zyberswap (ZYB) Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://www.zyberswap.io/ Biała księga: https://docs.zyberswap.io/ Kup ZYB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Zyberswap (ZYB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zyberswap (ZYB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.33K Całkowita podaż: $ 14.53M Podaż w obiegu: $ 14.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.33K Historyczne maksimum: $ 23.1 Historyczne minimum: $ 0.0010838 Aktualna cena: $ 0.00126201 Dowiedz się więcej o cenie Zyberswap (ZYB) Tokenomika Zyberswap (ZYB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zyberswap (ZYB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZYB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZYB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZYB tokenomikę, poznaj cenę tokena ZYBna żywo! Prognoza ceny ZYB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZYB? Nasza strona z prognozami cen ZYB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZYB już teraz!