Informacje o Zoomie (ZOOMIE) When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1916671175880528371 Tokenomika i analiza cenowa Zoomie (ZOOMIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zoomie (ZOOMIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.23K Całkowita podaż: $ 999.66M Podaż w obiegu: $ 999.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.23K Historyczne maksimum: $ 0.00056066 Historyczne minimum: $ 0.00000512 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Zoomie (ZOOMIE) Tokenomika Zoomie (ZOOMIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zoomie (ZOOMIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZOOMIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZOOMIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZOOMIE tokenomikę, poznaj cenę tokena ZOOMIEna żywo! Prognoza ceny ZOOMIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZOOMIE? Nasza strona z prognozami cen ZOOMIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZOOMIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.