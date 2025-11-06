GiełdaDEX+
Aktualna cena ZOO Crypto World to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZOO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZOO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZOO

Informacje o cenie ZOO

Czym jest ZOO

Oficjalna strona internetowa ZOO

Tokenomika ZOO

Prognoza cen ZOO

Cena ZOO Crypto World (ZOO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZOO do USD:

$0.00021982
$0.00021982$0.00021982
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
ZOO Crypto World (ZOO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:01:18 (UTC+8)

Informacje o cenie ZOO Crypto World (ZOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 25.74
$ 25.74$ 25.74

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+0.26%

-9.18%

-9.18%

Aktualna cena ZOO Crypto World (ZOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZOO w historii to $ 25.74, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZOO zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +0.26% w ciągu 24 godzin i o -9.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZOO Crypto World (ZOO)

$ 22.17K
$ 22.17K$ 22.17K

--
----

$ 22.17K
$ 22.17K$ 22.17K

100.84M
100.84M 100.84M

100,843,375.9751474
100,843,375.9751474 100,843,375.9751474

Obecna kapitalizacja rynkowa ZOO Crypto World wynosi $ 22.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZOO w obiegu wynosi 100.84M, przy całkowitej podaży 100843375.9751474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.17K.

Historia ceny ZOO Crypto World (ZOO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZOO Crypto World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZOO Crypto World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZOO Crypto World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZOO Crypto World do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.26%
30 Dni$ 0-16.77%
60 dni$ 0+54.20%
90 dni$ 0--

Co to jest ZOO Crypto World (ZOO)

A new type of NFT Yield Farming + Gaming Platform

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZOO Crypto World (ZOO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZOO Crypto World (w USD)

Jaka będzie wartość ZOO Crypto World (ZOO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZOO Crypto World (ZOO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZOO Crypto World.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZOO Crypto World!

ZOO na lokalne waluty

Tokenomika ZOO Crypto World (ZOO)

Zrozumienie tokenomiki ZOO Crypto World (ZOO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZOOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZOO Crypto World (ZOO)

Jaka jest dziś wartość ZOO Crypto World (ZOO)?
Aktualna cena ZOO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZOO do USD?
Aktualna cena ZOO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZOO Crypto World?
Kapitalizacja rynkowa dla ZOO wynosi $ 22.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZOO w obiegu?
W obiegu ZOO znajduje się 100.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZOO?
ZOO osiąga ATH w wysokości 25.74 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZOO?
ZOO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZOO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZOO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZOO pójdzie wyżej?
ZOO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZOO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:01:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZOO Crypto World (ZOO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

