Informacje o cenie ZOO Crypto World (ZOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.26% Zmiana ceny (1D) +0.26% Zmiana ceny (7D) -9.18% Zmiana ceny (7D) -9.18%

Aktualna cena ZOO Crypto World (ZOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZOO w historii to $ 25.74, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZOO zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +0.26% w ciągu 24 godzin i o -9.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZOO Crypto World (ZOO)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Podaż w obiegu 100.84M 100.84M 100.84M Całkowita podaż 100,843,375.9751474 100,843,375.9751474 100,843,375.9751474

Obecna kapitalizacja rynkowa ZOO Crypto World wynosi $ 22.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZOO w obiegu wynosi 100.84M, przy całkowitej podaży 100843375.9751474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.17K.