Giełda MEXC / Cena krypto / ZKsync Staked ETH (ZKETH) / Tokenomika / Tokenomika ZKsync Staked ETH (ZKETH) Odkryj kluczowe informacje o ZKsync Staked ETH (ZKETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ZKsync Staked ETH (ZKETH) zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Oficjalna strona internetowa: https://zksync.dinero.xyz/ Kup ZKETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa ZKsync Staked ETH (ZKETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZKsync Staked ETH (ZKETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.92K Całkowita podaż: $ 5.53 Podaż w obiegu: $ 5.53 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.83K Historyczne maksimum: $ 4,756.37 Historyczne minimum: $ 1,443.0 Aktualna cena: $ 4,672.82 Dowiedz się więcej o cenie ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomika ZKsync Staked ETH (ZKETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZKsync Staked ETH (ZKETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZKETH tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKETHna żywo! Prognoza ceny ZKETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZKETH? Nasza strona z prognozami cen ZKETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZKETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.