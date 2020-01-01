Poznaj tokenomikę ZKGPT (ZKGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZKGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZKGPT (ZKGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZKGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ZKGPT (ZKGPT) Odkryj kluczowe informacje o ZKGPT (ZKGPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o ZKGPT (ZKGPT) ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers. Oficjalna strona internetowa: https://info.zkgpt.io Biała księga: https://docs.zkgpt.io Tokenomika i analiza cenowa ZKGPT (ZKGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZKGPT (ZKGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.14K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.14K Historyczne maksimum: $ 0.00414383 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ZKGPT (ZKGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZKGPT (ZKGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.