Aktualna cena Zivoe Vault to 1.042 USD. Śledź aktualizacje cen ZVLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZVLT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Zivoe Vault to 1.042 USD. Śledź aktualizacje cen ZVLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZVLT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Zivoe Vault (ZVLT)

$1.042
Zivoe Vault (ZVLT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 1.046
$ 1.028
Aktualna cena Zivoe Vault (ZVLT) wynosi $1.042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZVLT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZVLT w historii to $ 1.046, a najniższy to $ 1.028.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZVLT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6.40M
6.14M
6,139,065.750320517
Obecna kapitalizacja rynkowa Zivoe Vault wynosi $ 6.30M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZVLT w obiegu wynosi 6.14M, przy całkowitej podaży 6139065.750320517. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.40M.

Historia ceny Zivoe Vault (ZVLT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Zivoe Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Zivoe Vault do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Zivoe Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Zivoe Vault do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Zivoe Vault (ZVLT)

Prognoza ceny Zivoe Vault (w USD)

Jaka będzie wartość Zivoe Vault (ZVLT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zivoe Vault (ZVLT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zivoe Vault.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zivoe Vault!

Tokenomika Zivoe Vault (ZVLT)

Zrozumienie tokenomiki Zivoe Vault (ZVLT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZVLTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Zivoe Vault (ZVLT)

Jaka jest dziś wartość Zivoe Vault (ZVLT)?
Aktualna cena ZVLT w USD wynosi 1.042USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZVLT do USD?
Aktualna cena ZVLT w USD wynosi $ 1.042. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zivoe Vault?
Kapitalizacja rynkowa dla ZVLT wynosi $ 6.30M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZVLT w obiegu?
W obiegu ZVLT znajduje się 6.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZVLT?
ZVLT osiąga ATH w wysokości 1.046 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZVLT?
ZVLT zaliczył cenę ATL w wysokości 1.028 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZVLT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZVLT wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZVLT pójdzie wyżej?
ZVLT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZVLT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Czas (UTC+8)TypInformacja
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

