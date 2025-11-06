Informacje o cenie Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Najniższa cena $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Zivoe Vault (ZVLT) wynosi $1.042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZVLT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZVLT w historii to $ 1.046, a najniższy to $ 1.028.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZVLT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zivoe Vault (ZVLT)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Podaż w obiegu 6.14M 6.14M 6.14M Całkowita podaż 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517

Obecna kapitalizacja rynkowa Zivoe Vault wynosi $ 6.30M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZVLT w obiegu wynosi 6.14M, przy całkowitej podaży 6139065.750320517. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.40M.