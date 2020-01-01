Poznaj tokenomikę ZIPPY ($ZIPPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ZIPPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZIPPY ($ZIPPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ZIPPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ZIPPY ($ZIPPY) Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Oficjalna strona internetowa: https://www.zippycoin.fun/ Tokenomika i analiza cenowa ZIPPY ($ZIPPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZIPPY ($ZIPPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.18K Całkowita podaż: $ 690.00M Podaż w obiegu: $ 690.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.18K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ZIPPY ($ZIPPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZIPPY ($ZIPPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ZIPPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ZIPPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.