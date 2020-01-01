Poznaj tokenomikę Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZILLIONXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZILLIONXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Oficjalna strona internetowa: https://www.zillionxo.io/ Tokenomika i analiza cenowa Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.70K $ 36.70K $ 36.70K Historyczne maksimum: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Historyczne minimum: $ 0.00127633 $ 0.00127633 $ 0.00127633 Aktualna cena: $ 0.00174753 $ 0.00174753 $ 0.00174753 Dowiedz się więcej o cenie Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomika Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZILLIONXO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZILLIONXO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZILLIONXO tokenomikę, poznaj cenę tokena ZILLIONXOna żywo! Prognoza ceny ZILLIONXO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZILLIONXO? Nasza strona z prognozami cen ZILLIONXO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 