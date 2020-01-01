Poznaj tokenomikę Zenrock BTC (ZENBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZENBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zenrock BTC (ZENBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZENBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Zenrock BTC (ZENBTC) Odkryj kluczowe informacje o Zenrock BTC (ZENBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Zenrock BTC (ZENBTC) zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock's proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.zenbtc.io Biała księga: https://www.zenrockfoundation.io/documents Kup ZENBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Zenrock BTC (ZENBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zenrock BTC (ZENBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Całkowita podaż: $ 67.05 $ 67.05 $ 67.05 Podaż w obiegu: $ 67.05 $ 67.05 $ 67.05 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Historyczne maksimum: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Historyczne minimum: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Aktualna cena: $ 111,449 $ 111,449 $ 111,449 Dowiedz się więcej o cenie Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomika Zenrock BTC (ZENBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zenrock BTC (ZENBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZENBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZENBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZENBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena ZENBTCna żywo! Prognoza ceny ZENBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZENBTC? Nasza strona z prognozami cen ZENBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 