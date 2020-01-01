Poznaj tokenomikę ZenMemory AI (ZMEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZMEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZenMemory AI (ZMEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZMEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ZenMemory AI (ZMEN) Odkryj kluczowe informacje o ZenMemory AI (ZMEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o ZenMemory AI (ZMEN)
ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.

Oficjalna strona internetowa: https://www.zenmemory-ai.com/

Tokenomika i analiza cenowa ZenMemory AI (ZMEN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZenMemory AI (ZMEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 6.52K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.52K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika ZenMemory AI (ZMEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ZenMemory AI (ZMEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZMEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZMEN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.