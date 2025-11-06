Informacje o cenie Zedxion USDZ (USDZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.987213 $ 0.987213 $ 0.987213 Minimum 24h $ 0.999003 $ 0.999003 $ 0.999003 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.987213$ 0.987213 $ 0.987213 Maksimum 24h $ 0.999003$ 0.999003 $ 0.999003 Historyczne maksimum $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Najniższa cena $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) -1.07% Zmiana ceny (7D) -1.33% Zmiana ceny (7D) -1.33%

Aktualna cena Zedxion USDZ (USDZ) wynosi $0.988038. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDZ wahał się między $ 0.987213 a $ 0.999003, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDZ w historii to $ 2.75, a najniższy to $ 0.907801.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDZ zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -1.07% w ciągu 24 godzin i o -1.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zedxion USDZ (USDZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 85.96B$ 85.96B $ 85.96B Podaż w obiegu 8.74M 8.74M 8.74M Całkowita podaż 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Zedxion USDZ wynosi $ 8.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDZ w obiegu wynosi 8.74M, przy całkowitej podaży 87000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.96B.