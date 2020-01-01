Poznaj tokenomikę Zeck Murris (ZECK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZECK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zeck Murris (ZECK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZECK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Zeck Murris (ZECK) Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Oficjalna strona internetowa: https://www.zecketteck.xyz/ Biała księga: https://www.zecketteck.xyz/ Kup ZECK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Zeck Murris (ZECK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeck Murris (ZECK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Całkowita podaż: $ 973.73M $ 973.73M $ 973.73M Podaż w obiegu: $ 973.73M $ 973.73M $ 973.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Zeck Murris (ZECK) Tokenomika Zeck Murris (ZECK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zeck Murris (ZECK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZECK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZECK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZECK tokenomikę, poznaj cenę tokena ZECKna żywo! Prognoza ceny ZECK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZECK? Nasza strona z prognozami cen ZECK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZECK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.