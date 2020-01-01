Poznaj tokenomikę Zasset zUSD (ZUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zasset zUSD (ZUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Zasset zUSD (ZUSD) Odkryj kluczowe informacje o Zasset zUSD (ZUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Zasset zUSD (ZUSD) A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy. Oficjalna strona internetowa: https://horizonprotocol.com Tokenomika i analiza cenowa Zasset zUSD (ZUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zasset zUSD (ZUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 73.84K Całkowita podaż: $ 93.85K Podaż w obiegu: $ 93.85K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 73.84K Historyczne maksimum: $ 1.36 Historyczne minimum: $ 0.178833 Aktualna cena: $ 0.786769 Tokenomika Zasset zUSD (ZUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zasset zUSD (ZUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena ZUSDna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.