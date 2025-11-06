GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ZARO Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZARO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZARO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ZARO Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZARO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZARO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZARO

Informacje o cenie ZARO

Czym jest ZARO

Biała księga ZARO

Oficjalna strona internetowa ZARO

Tokenomika ZARO

Prognoza cen ZARO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZARO Coin

Cena ZARO Coin (ZARO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZARO do USD:

$0.00087908
$0.00087908$0.00087908
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ZARO Coin (ZARO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:24 (UTC+8)

Informacje o cenie ZARO Coin (ZARO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162395
$ 0.00162395$ 0.00162395

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.73%

-12.16%

-12.16%

Aktualna cena ZARO Coin (ZARO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZARO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZARO w historii to $ 0.00162395, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZARO zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +1.73% w ciągu 24 godzin i o -12.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZARO Coin (ZARO)

$ 619.85K
$ 619.85K$ 619.85K

--
----

$ 879.38K
$ 879.38K$ 879.38K

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZARO Coin wynosi $ 619.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZARO w obiegu wynosi 704.87M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 879.38K.

Historia ceny ZARO Coin (ZARO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZARO Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZARO Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZARO Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZARO Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.73%
30 Dni$ 0-32.72%
60 dni$ 0-20.86%
90 dni$ 0--

Co to jest ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ZARO Coin (w USD)

Jaka będzie wartość ZARO Coin (ZARO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZARO Coin (ZARO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZARO Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZARO Coin!

ZARO na lokalne waluty

Tokenomika ZARO Coin (ZARO)

Zrozumienie tokenomiki ZARO Coin (ZARO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZAROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZARO Coin (ZARO)

Jaka jest dziś wartość ZARO Coin (ZARO)?
Aktualna cena ZARO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZARO do USD?
Aktualna cena ZARO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZARO Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla ZARO wynosi $ 619.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZARO w obiegu?
W obiegu ZARO znajduje się 704.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZARO?
ZARO osiąga ATH w wysokości 0.00162395 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZARO?
ZARO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZARO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZARO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZARO pójdzie wyżej?
ZARO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZARO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZARO Coin (ZARO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.00
$103,691.00$103,691.00

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.96
$3,435.96$3,435.96

+1.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.74
$161.74$161.74

+0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.00
$103,691.00$103,691.00

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.96
$3,435.96$3,435.96

+1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3471
$2.3471$2.3471

+3.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.74
$161.74$161.74

+0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1420
$1.1420$1.1420

+5.23%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03573
$0.03573$0.03573

+42.92%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008775
$0.000008775$0.000008775

+364.77%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2263
$0.2263$0.2263

+352.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5379
$1.5379$1.5379

+89.58%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%