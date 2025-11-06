Informacje o cenie ZARO Coin (ZARO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +1.73% Zmiana ceny (7D) -12.16% Zmiana ceny (7D) -12.16%

Aktualna cena ZARO Coin (ZARO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZARO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZARO w historii to $ 0.00162395, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZARO zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +1.73% w ciągu 24 godzin i o -12.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZARO Coin (ZARO)

Kapitalizacja rynkowa $ 619.85K$ 619.85K $ 619.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 879.38K$ 879.38K $ 879.38K Podaż w obiegu 704.87M 704.87M 704.87M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZARO Coin wynosi $ 619.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZARO w obiegu wynosi 704.87M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 879.38K.