Giełda MEXC / Cena krypto / ZARA AI (ZARA) / Tokenomika / Tokenomika ZARA AI (ZARA) Odkryj kluczowe informacje o ZARA AI (ZARA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ZARA AI (ZARA) Zara's more than a typical AI agent - she's here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it's about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. Oficjalna strona internetowa: https://zaraai.xyz Kup ZARA teraz! Tokenomika i analiza cenowa ZARA AI (ZARA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZARA AI (ZARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 364.91K $ 364.91K $ 364.91K Całkowita podaż: $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M Podaż w obiegu: $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 377.67K $ 377.67K $ 377.67K Historyczne maksimum: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00058346 $ 0.00058346 $ 0.00058346 Dowiedz się więcej o cenie ZARA AI (ZARA) Tokenomika ZARA AI (ZARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZARA AI (ZARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZARA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZARA tokenomikę, poznaj cenę tokena ZARAna żywo! Prognoza ceny ZARA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZARA? Nasza strona z prognozami cen ZARA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZARA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.