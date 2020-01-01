Poznaj tokenomikę Zapicorn (ZAPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZAPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zapicorn (ZAPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZAPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Zapicorn (ZAPI) / Tokenomika / Tokenomika Zapicorn (ZAPI) Odkryj kluczowe informacje o Zapicorn (ZAPI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Oficjalna strona internetowa: https://www.zapicorn.ai Biała księga: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Kup ZAPI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Zapicorn (ZAPI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zapicorn (ZAPI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 179.73K $ 179.73K $ 179.73K Całkowita podaż: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Podaż w obiegu: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 179.73K $ 179.73K $ 179.73K Historyczne maksimum: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019368 $ 0.00019368 $ 0.00019368 Dowiedz się więcej o cenie Zapicorn (ZAPI) Tokenomika Zapicorn (ZAPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zapicorn (ZAPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZAPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZAPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZAPI tokenomikę, poznaj cenę tokena ZAPIna żywo! Prognoza ceny ZAPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZAPI? Nasza strona z prognozami cen ZAPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZAPI już teraz! 