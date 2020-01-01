Poznaj tokenomikę ZambesiGold (ZGD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZGD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZambesiGold (ZGD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZGD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Oficjalna strona internetowa: https://www.zambesigold.co.za/

Tokenomika i analiza cenowa ZambesiGold (ZGD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZambesiGold (ZGD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Całkowita podaż: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Podaż w obiegu: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Historyczne maksimum: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Historyczne minimum: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Aktualna cena: $ 0.04400348 $ 0.04400348 $ 0.04400348 Dowiedz się więcej o cenie ZambesiGold (ZGD) Tokenomika ZambesiGold (ZGD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZambesiGold (ZGD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZGD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZGD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZGD tokenomikę, poznaj cenę tokena ZGDna żywo! Prognoza ceny ZGD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZGD? Nasza strona z prognozami cen ZGD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZGD już teraz! 