Tokenomika i analiza cenowa Yuro 2024 (YURO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yuro 2024 (YURO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.42K Całkowita podaż: $ 985.95M Podaż w obiegu: $ 985.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.42K Historyczne maksimum: $ 0.00686323 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Yuro 2024 (YURO) Tokenomika Yuro 2024 (YURO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yuro 2024 (YURO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YURO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YURO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYURO tokenomikę, poznaj cenę tokena YUROna żywo! Prognoza ceny YURO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YURO? Nasza strona z prognozami cen YURO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YURO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.