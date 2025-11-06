Informacje o cenie Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00260895 $ 0.00260895 $ 0.00260895 Minimum 24h $ 0.00297999 $ 0.00297999 $ 0.00297999 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00260895$ 0.00260895 $ 0.00260895 Maksimum 24h $ 0.00297999$ 0.00297999 $ 0.00297999 Historyczne maksimum $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Najniższa cena $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Zmiana ceny (1H) +0.70% Zmiana ceny (1D) +5.32% Zmiana ceny (7D) -23.17% Zmiana ceny (7D) -23.17%

Aktualna cena Yunai by Virtuals (YUNAI) wynosi $0.0028328. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUNAI wahał się między $ 0.00260895 a $ 0.00297999, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUNAI w historii to $ 0.00559535, a najniższy to $ 0.00164325.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUNAI zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +5.32% w ciągu 24 godzin i o -23.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yunai by Virtuals (YUNAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yunai by Virtuals wynosi $ 2.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUNAI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.83M.