Giełda MEXC / Cena krypto / Yuna AI (YUNA) / Tokenomika / Tokenomika Yuna AI (YUNA) Odkryj kluczowe informacje o Yuna AI (YUNA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yuna AI (YUNA) Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://yuna.vc/ Kup YUNA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yuna AI (YUNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yuna AI (YUNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Historyczne maksimum: $ 0.00136538 $ 0.00136538 $ 0.00136538 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Yuna AI (YUNA) Tokenomika Yuna AI (YUNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yuna AI (YUNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YUNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YUNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYUNA tokenomikę, poznaj cenę tokena YUNAna żywo! Prognoza ceny YUNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YUNA? Nasza strona z prognozami cen YUNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YUNA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.