Giełda MEXC / Cena krypto / Yukie (YUKIE) / Tokenomika / Tokenomika Yukie (YUKIE) Odkryj kluczowe informacje o Yukie (YUKIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yukie (YUKIE) Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception. Oficjalna strona internetowa: https://yukie.dog/ Kup YUKIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yukie (YUKIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yukie (YUKIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Całkowita podaż: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Yukie (YUKIE) Tokenomika Yukie (YUKIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yukie (YUKIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YUKIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YUKIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYUKIE tokenomikę, poznaj cenę tokena YUKIEna żywo! Prognoza ceny YUKIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YUKIE? Nasza strona z prognozami cen YUKIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YUKIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.