Informacje o cenie YOUR AI (YOURAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00034533 $ 0.00034533 $ 0.00034533 Minimum 24h $ 0.00035511 $ 0.00035511 $ 0.00035511 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00034533$ 0.00034533 $ 0.00034533 Maksimum 24h $ 0.00035511$ 0.00035511 $ 0.00035511 Historyczne maksimum $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Najniższa cena $ 0.00032493$ 0.00032493 $ 0.00032493 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +2.48% Zmiana ceny (7D) -19.86% Zmiana ceny (7D) -19.86%

Aktualna cena YOUR AI (YOURAI) wynosi $0.00035402. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YOURAI wahał się między $ 0.00034533 a $ 0.00035511, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YOURAI w historii to $ 0.53518, a najniższy to $ 0.00032493.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YOURAI zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +2.48% w ciągu 24 godzin i o -19.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YOUR AI (YOURAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 354.03K$ 354.03K $ 354.03K Podaż w obiegu 46.10M 46.10M 46.10M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YOUR AI wynosi $ 16.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YOURAI w obiegu wynosi 46.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 354.03K.