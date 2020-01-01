Poznaj tokenomikę You Dont Want This Life (YDWTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YDWTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę You Dont Want This Life (YDWTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YDWTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika You Dont Want This Life (YDWTL) Odkryj kluczowe informacje o You Dont Want This Life (YDWTL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o You Dont Want This Life (YDWTL) You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Oficjalna strona internetowa: https://youdontwantthislife.com/ Biała księga: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Kup YDWTL teraz! Tokenomika i analiza cenowa You Dont Want This Life (YDWTL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla You Dont Want This Life (YDWTL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.31K $ 4.31K $ 4.31K Całkowita podaż: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Podaż w obiegu: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.31K $ 4.31K $ 4.31K Historyczne maksimum: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 Historyczne minimum: $ 0.00000338 $ 0.00000338 $ 0.00000338 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomika You Dont Want This Life (YDWTL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki You Dont Want This Life (YDWTL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YDWTL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YDWTL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYDWTL tokenomikę, poznaj cenę tokena YDWTLna żywo! Prognoza ceny YDWTL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YDWTL? Nasza strona z prognozami cen YDWTL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YDWTL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.