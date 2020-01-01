Poznaj tokenomikę you can now buy (HAPPINESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAPPINESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę you can now buy (HAPPINESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAPPINESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / you can now buy (HAPPINESS) / Tokenomika / Tokenomika you can now buy (HAPPINESS) Odkryj kluczowe informacje o you can now buy (HAPPINESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o you can now buy (HAPPINESS) Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it's tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it's shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another. Oficjalna strona internetowa: https://happinesscoin.fun/ Kup HAPPINESS teraz! Tokenomika i analiza cenowa you can now buy (HAPPINESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla you can now buy (HAPPINESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.77K Całkowita podaż: $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.77K Historyczne maksimum: $ 0.00202563 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie you can now buy (HAPPINESS) Tokenomika you can now buy (HAPPINESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki you can now buy (HAPPINESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAPPINESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAPPINESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAPPINESS tokenomikę, poznaj cenę tokena HAPPINESSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.