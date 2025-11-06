GiełdaDEX+
Aktualna cena Yeti the Abominable to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YETI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YETI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YETI

Informacje o cenie YETI

Czym jest YETI

Oficjalna strona internetowa YETI

Tokenomika YETI

Prognoza cen YETI

Cena Yeti the Abominable (YETI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YETI do USD:

--
----
0.00%1D
USD
Yeti the Abominable (YETI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Yeti the Abominable (YETI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Yeti the Abominable (YETI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YETI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YETI w historii to $ 0.249496, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YETI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yeti the Abominable (YETI)

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yeti the Abominable wynosi $ 9.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YETI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.88K.

Historia ceny Yeti the Abominable (YETI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yeti the Abominable do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yeti the Abominable do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yeti the Abominable do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yeti the Abominable do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yeti the Abominable (YETI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yeti the Abominable (w USD)

Jaka będzie wartość Yeti the Abominable (YETI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yeti the Abominable (YETI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yeti the Abominable.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yeti the Abominable!

YETI na lokalne waluty

Tokenomika Yeti the Abominable (YETI)

Zrozumienie tokenomiki Yeti the Abominable (YETI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YETIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yeti the Abominable (YETI)

Jaka jest dziś wartość Yeti the Abominable (YETI)?
Aktualna cena YETI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YETI do USD?
Aktualna cena YETI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yeti the Abominable?
Kapitalizacja rynkowa dla YETI wynosi $ 9.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YETI w obiegu?
W obiegu YETI znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YETI?
YETI osiąga ATH w wysokości 0.249496 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YETI?
YETI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YETI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YETI wynosi -- USD.
Czy w tym roku YETI pójdzie wyżej?
YETI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YETI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Yeti the Abominable (YETI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

