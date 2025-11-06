GiełdaDEX+
Aktualna cena YellowFangUSD1 to 0.0000055 USD. Śledź aktualizacje cen YFUSD1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YFUSD1 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena YellowFangUSD1 to 0.0000055 USD. Śledź aktualizacje cen YFUSD1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YFUSD1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YFUSD1

Informacje o cenie YFUSD1

Czym jest YFUSD1

Oficjalna strona internetowa YFUSD1

Tokenomika YFUSD1

Prognoza cen YFUSD1

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo YellowFangUSD1

Cena YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YFUSD1 do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:59:06 (UTC+8)

Informacje o cenie YellowFangUSD1 (YFUSD1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001912
$ 0.0001912$ 0.0001912

$ 0.00000534
$ 0.00000534$ 0.00000534

--

--

-3.57%

-3.57%

Aktualna cena YellowFangUSD1 (YFUSD1) wynosi $0.0000055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YFUSD1 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YFUSD1 w historii to $ 0.0001912, a najniższy to $ 0.00000534.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YFUSD1 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YellowFangUSD1 (YFUSD1)

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YellowFangUSD1 wynosi $ 5.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YFUSD1 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50K.

Historia ceny YellowFangUSD1 (YFUSD1) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny YellowFangUSD1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny YellowFangUSD1 do USD wyniosła $ -0.0000053001.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny YellowFangUSD1 do USD wyniosła $ -0.0000052576.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny YellowFangUSD1 do USD wyniosła $ -0.00009887155197416799.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000053001-96.36%
60 dni$ -0.0000052576-95.59%
90 dni$ -0.00009887155197416799-94.73%

Co to jest YellowFangUSD1 (YFUSD1)

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny YellowFangUSD1 (w USD)

Jaka będzie wartość YellowFangUSD1 (YFUSD1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YellowFangUSD1 (YFUSD1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YellowFangUSD1.

Sprawdź teraz prognozę ceny YellowFangUSD1!

YFUSD1 na lokalne waluty

Tokenomika YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Zrozumienie tokenomiki YellowFangUSD1 (YFUSD1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YFUSD1już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Jaka jest dziś wartość YellowFangUSD1 (YFUSD1)?
Aktualna cena YFUSD1 w USD wynosi 0.0000055USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YFUSD1 do USD?
Aktualna cena YFUSD1 w USD wynosi $ 0.0000055. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YellowFangUSD1?
Kapitalizacja rynkowa dla YFUSD1 wynosi $ 5.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YFUSD1 w obiegu?
W obiegu YFUSD1 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YFUSD1?
YFUSD1 osiąga ATH w wysokości 0.0001912 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YFUSD1?
YFUSD1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000534 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YFUSD1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YFUSD1 wynosi -- USD.
Czy w tym roku YFUSD1 pójdzie wyżej?
YFUSD1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YFUSD1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

