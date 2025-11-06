Informacje o cenie YellowFangUSD1 (YFUSD1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0001912$ 0.0001912 $ 0.0001912 Najniższa cena $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -3.57% Zmiana ceny (7D) -3.57%

Aktualna cena YellowFangUSD1 (YFUSD1) wynosi $0.0000055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YFUSD1 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YFUSD1 w historii to $ 0.0001912, a najniższy to $ 0.00000534.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YFUSD1 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YellowFangUSD1 wynosi $ 5.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YFUSD1 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50K.