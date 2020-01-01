Poznaj tokenomikę Yellow Duckies (DUCKIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yellow Duckies (DUCKIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Yellow Duckies (DUCKIES) Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Biała księga: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Tokenomika i analiza cenowa Yellow Duckies (DUCKIES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yellow Duckies (DUCKIES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 92.60K $ 92.60K $ 92.60K Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 286.39K $ 286.39K $ 286.39K Historyczne maksimum: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00190928 $ 0.00190928 $ 0.00190928 Tokenomika Yellow Duckies (DUCKIES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yellow Duckies (DUCKIES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCKIES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCKIES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUCKIES tokenomikę, poznaj cenę tokena DUCKIESna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.