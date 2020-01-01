Poznaj tokenomikę yBGT (YBGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YBGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę yBGT (YBGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YBGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / yBGT (YBGT) / Tokenomika / Tokenomika yBGT (YBGT) Odkryj kluczowe informacje o yBGT (YBGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o yBGT (YBGT) Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Oficjalna strona internetowa: https://bearn.sucks/ Kup YBGT teraz! Tokenomika i analiza cenowa yBGT (YBGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla yBGT (YBGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 473.17K $ 473.17K $ 473.17K Całkowita podaż: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Podaż w obiegu: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 473.17K $ 473.17K $ 473.17K Historyczne maksimum: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 Historyczne minimum: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Aktualna cena: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Dowiedz się więcej o cenie yBGT (YBGT) Tokenomika yBGT (YBGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki yBGT (YBGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YBGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YBGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYBGT tokenomikę, poznaj cenę tokena YBGTna żywo! Prognoza ceny YBGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YBGT? Nasza strona z prognozami cen YBGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YBGT już teraz! 