Cena Yara AI (YARA)
+0.92%
+21.18%
-41.05%
-41.05%
Aktualna cena Yara AI (YARA) wynosi $0.00031935. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YARA wahał się między $ 0.0002516 a $ 0.000433, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YARA w historii to $ 0.00210461, a najniższy to $ 0.00005876.
Pod względem krótkoterminowych wyniki YARA zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +21.18% w ciągu 24 godzin i o -41.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Yara AI wynosi $ 248.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YARA w obiegu wynosi 777.08M, przy całkowitej podaży 870132204.9750752. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 277.88K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ -0.0000330258.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ +0.0003732377.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ -0.0000614156692879105.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+21.18%
|30 Dni
|$ -0.0000330258
|-10.34%
|60 dni
|$ +0.0003732377
|+116.87%
|90 dni
|$ -0.0000614156692879105
|-16.12%
Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość Yara AI (YARA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yara AI (YARA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yara AI.
Sprawdź teraz prognozę ceny Yara AI!
Zrozumienie tokenomiki Yara AI (YARA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YARAjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut
Arbit
ARBT
+2,800.00%
Intuition
TRUST
+337.80%
Jump Tom
JUMP
+221.85%
DramaBits
DRAMA
+221.34%
Fortune Room
NEWFRT
+137.06%