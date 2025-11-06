GiełdaDEX+
Aktualna cena Yara AI to 0.00031935 USD. Śledź aktualizacje cen YARA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YARA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Yara AI (YARA)

Aktualna cena 1 YARA do USD:

$0.00031935
$0.00031935
+19.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Yara AI (YARA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Yara AI (YARA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002516
$ 0.0002516
Minimum 24h
$ 0.000433
$ 0.000433
Maksimum 24h

$ 0.0002516
$ 0.0002516

$ 0.000433
$ 0.000433

$ 0.00210461
$ 0.00210461

$ 0.00005876
$ 0.00005876

+0.92%

+21.18%

-41.05%

-41.05%

Aktualna cena Yara AI (YARA) wynosi $0.00031935. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YARA wahał się między $ 0.0002516 a $ 0.000433, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YARA w historii to $ 0.00210461, a najniższy to $ 0.00005876.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YARA zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +21.18% w ciągu 24 godzin i o -41.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yara AI (YARA)

$ 248.16K
$ 248.16K

--
--

$ 277.88K
$ 277.88K

777.08M
777.08M

870,132,204.9750752
870,132,204.9750752

Obecna kapitalizacja rynkowa Yara AI wynosi $ 248.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YARA w obiegu wynosi 777.08M, przy całkowitej podaży 870132204.9750752. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 277.88K.

Historia ceny Yara AI (YARA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ -0.0000330258.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ +0.0003732377.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yara AI do USD wyniosła $ -0.0000614156692879105.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+21.18%
30 Dni$ -0.0000330258-10.34%
60 dni$ +0.0003732377+116.87%
90 dni$ -0.0000614156692879105-16.12%

Co to jest Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yara AI (YARA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yara AI (w USD)

Jaka będzie wartość Yara AI (YARA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yara AI (YARA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yara AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yara AI!

YARA na lokalne waluty

Tokenomika Yara AI (YARA)

Zrozumienie tokenomiki Yara AI (YARA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YARAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yara AI (YARA)

Jaka jest dziś wartość Yara AI (YARA)?
Aktualna cena YARA w USD wynosi 0.00031935USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YARA do USD?
Aktualna cena YARA w USD wynosi $ 0.00031935. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yara AI?
Kapitalizacja rynkowa dla YARA wynosi $ 248.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YARA w obiegu?
W obiegu YARA znajduje się 777.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YARA?
YARA osiąga ATH w wysokości 0.00210461 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YARA?
YARA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005876 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YARA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YARA wynosi -- USD.
Czy w tym roku YARA pójdzie wyżej?
YARA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YARA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Yara AI (YARA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,281.90

$3,386.73

$159.33

$1.0000

$1,477.76

$103,281.90

$3,386.73

$2.3236

$159.33

$1.0727

