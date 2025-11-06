Informacje o cenie Yara AI (YARA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0002516 $ 0.0002516 $ 0.0002516 Minimum 24h $ 0.000433 $ 0.000433 $ 0.000433 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0002516$ 0.0002516 $ 0.0002516 Maksimum 24h $ 0.000433$ 0.000433 $ 0.000433 Historyczne maksimum $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Najniższa cena $ 0.00005876$ 0.00005876 $ 0.00005876 Zmiana ceny (1H) +0.92% Zmiana ceny (1D) +21.18% Zmiana ceny (7D) -41.05% Zmiana ceny (7D) -41.05%

Aktualna cena Yara AI (YARA) wynosi $0.00031935. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YARA wahał się między $ 0.0002516 a $ 0.000433, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YARA w historii to $ 0.00210461, a najniższy to $ 0.00005876.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YARA zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +21.18% w ciągu 24 godzin i o -41.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yara AI (YARA)

Kapitalizacja rynkowa $ 248.16K$ 248.16K $ 248.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 277.88K$ 277.88K $ 277.88K Podaż w obiegu 777.08M 777.08M 777.08M Całkowita podaż 870,132,204.9750752 870,132,204.9750752 870,132,204.9750752

Obecna kapitalizacja rynkowa Yara AI wynosi $ 248.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YARA w obiegu wynosi 777.08M, przy całkowitej podaży 870132204.9750752. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 277.88K.