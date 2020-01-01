Poznaj tokenomikę YapTrade (YT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę YapTrade (YT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / YapTrade (YT) / Tokenomika / Tokenomika YapTrade (YT) Odkryj kluczowe informacje o YapTrade (YT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o YapTrade (YT) YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security. Oficjalna strona internetowa: https://www.yaptradedao.com/ Kup YT teraz! Tokenomika i analiza cenowa YapTrade (YT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YapTrade (YT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 383.63K Całkowita podaż: $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 383.63K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00025578 Dowiedz się więcej o cenie YapTrade (YT) Tokenomika YapTrade (YT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YapTrade (YT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYT tokenomikę, poznaj cenę tokena YTna żywo! Prognoza ceny YT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YT? Nasza strona z prognozami cen YT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.