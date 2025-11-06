Informacje o cenie Yapp Ai (YAPP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Yapp Ai (YAPP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAPP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAPP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAPP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yapp Ai (YAPP)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Podaż w obiegu 97.00M 97.00M 97.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yapp Ai wynosi $ 4.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAPP w obiegu wynosi 97.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.03K.