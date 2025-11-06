GiełdaDEX+
Aktualna cena Yapp Ai to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YAPP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAPP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Yapp Ai to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YAPP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAPP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YAPP

Informacje o cenie YAPP

Czym jest YAPP

Biała księga YAPP

Oficjalna strona internetowa YAPP

Tokenomika YAPP

Prognoza cen YAPP

Logo Yapp Ai

Cena Yapp Ai (YAPP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YAPP do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yapp Ai (YAPP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Yapp Ai (YAPP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Yapp Ai (YAPP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAPP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAPP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAPP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yapp Ai (YAPP)

$ 4.88K
$ 4.88K$ 4.88K

--
----

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

97.00M
97.00M 97.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yapp Ai wynosi $ 4.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAPP w obiegu wynosi 97.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.03K.

Historia ceny Yapp Ai (YAPP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yapp Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yapp Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yapp Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yapp Ai do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0+1.43%
90 dni$ 0--

Co to jest Yapp Ai (YAPP)

Yapp AI is an all-in-one platform designed to support everyone in the Web3 ecosystem from projects launching tokens, to influencers and creators, as well as communities and traders seeking real-time insights.

By combining advanced AI analytics with streamlined campaign management, Yapp AI makes attention measurable and rewarding. Projects can create campaigns where creators compete to promote their message, and AI fairly scores each contribution based on genuine impact eliminating guesswork and reducing marketing waste.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Yapp Ai (w USD)

Jaka będzie wartość Yapp Ai (YAPP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yapp Ai (YAPP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yapp Ai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yapp Ai!

YAPP na lokalne waluty

Tokenomika Yapp Ai (YAPP)

Zrozumienie tokenomiki Yapp Ai (YAPP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YAPPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yapp Ai (YAPP)

Jaka jest dziś wartość Yapp Ai (YAPP)?
Aktualna cena YAPP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YAPP do USD?
Aktualna cena YAPP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yapp Ai?
Kapitalizacja rynkowa dla YAPP wynosi $ 4.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YAPP w obiegu?
W obiegu YAPP znajduje się 97.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YAPP?
YAPP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YAPP?
YAPP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YAPP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YAPP wynosi -- USD.
Czy w tym roku YAPP pójdzie wyżej?
YAPP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YAPP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Yapp Ai (YAPP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

