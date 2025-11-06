GiełdaDEX+
Aktualna cena Yakushima Inu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YAKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAKU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Yakushima Inu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YAKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAKU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YAKU

Informacje o cenie YAKU

Czym jest YAKU

Oficjalna strona internetowa YAKU

Tokenomika YAKU

Prognoza cen YAKU

Logo Yakushima Inu

Cena Yakushima Inu (YAKU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YAKU do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yakushima Inu (YAKU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Yakushima Inu (YAKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Yakushima Inu (YAKU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAKU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAKU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAKU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yakushima Inu (YAKU)

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yakushima Inu wynosi $ 24.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAKU w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.35K.

Historia ceny Yakushima Inu (YAKU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yakushima Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yakushima Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yakushima Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yakushima Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0-95.43%
90 dni$ 0--

Co to jest Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

Zasoby dla Yakushima Inu (YAKU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yakushima Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Yakushima Inu (YAKU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yakushima Inu (YAKU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yakushima Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yakushima Inu!

YAKU na lokalne waluty

Tokenomika Yakushima Inu (YAKU)

Zrozumienie tokenomiki Yakushima Inu (YAKU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YAKUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yakushima Inu (YAKU)

Jaka jest dziś wartość Yakushima Inu (YAKU)?
Aktualna cena YAKU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YAKU do USD?
Aktualna cena YAKU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yakushima Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla YAKU wynosi $ 24.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YAKU w obiegu?
W obiegu YAKU znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YAKU?
YAKU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YAKU?
YAKU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YAKU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YAKU wynosi -- USD.
Czy w tym roku YAKU pójdzie wyżej?
YAKU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YAKU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

